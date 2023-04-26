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09:18 26.04.2023

1 і 9 травня не будуть вихідними у 2023 році

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1 і 9 травня не будуть вихідними у 2023 році

День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році.

Законодавством встановлено дев'ять святкових днів, зокрема 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Отже, у травні 2023 року мали бути вихідними днями понеділок 1 травня і вівторок 9 травня.

Однак статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 1 травня і 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

Теги: #свята #воєнний_стан

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