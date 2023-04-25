Події

21:33 25.04.2023

В Україну повернули трьох дітей, незаконно депортованих РФ - SaveUkraine

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В Україну було повернуто трьох дітей, яких незаконно депортувала країна-агресор, повідомляє благодійний фонд SaveUkraine.

"15 днів шляху, кількагодинні допити на території рф та Білорусі, тисячі хвилин хвилювання і стресу – і ось, нарешті, батьки поруч зі своїми дітьми на Батьківщині. Дякуємо кожному, хто допомагає нам у цій важливій та відповідальній справі. Спільними зусиллями повернемо кожну українську дитину додому", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

 

Теги: #діти #повернення

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