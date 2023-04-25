Заступниця директора куп'янського ліцею, яка зробила "кар'єру" під час окупації та впроваджувала російські стандарти освіти, постане перед судом

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної місцевої мешканки, підозрюваної у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

"До повномасштабного вторгнення Росії на територію України жінка працювала на посаді заступника директора ліцею в м. Куп'янськ. За даними слідства, під час окупації міста освітянка погодилася на співпрацю з представниками країни-агресора, які в червні минулого року призначили її на посаду "т. в. о. директора" цього ж ліцею", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрювана активно впроваджувала в навчальний процес російські стандарти освіти та збирала списки вчителів, які були згодні працювати на окупаційну адміністрацію. Вона повідомила викладачам і батькам учнів, що навчання проводитиметься виключно російською мовою. Крім того, вона підготувала для вручення атестати російського зразка.

Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.