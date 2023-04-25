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18:51 25.04.2023

Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

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Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом доби Сили оборони відбили 36 атак противника на цих ділянках фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку", - йдеться в повідомленні Генштабу у Фейсбук у вівторок.

Як повідомляється, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхове-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Сіверне та Нью-Йорк Донецької області.

"На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав", - повідомляє Генштаб. Росіяни обстріляли Новобахмутівку, Новокалинове, Авдіївку, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Верхньокам’янське і Переїзне Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

Як інформує Генштаб, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Кореньок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

Тим часом, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, але обстрілює населені пункти - постраждали понад 30. Серед них Берислав, Веселе, Інженерне, Кізомис, а також місто Херсон. Унаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян, 2 з них повністю зруйновано. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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