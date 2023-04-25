Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - написав він у фейсбуці.

"Підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки - це життя наших бійців", - зазначив президент.

На засіданні також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. "Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", - підсумував президент.