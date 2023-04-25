Події

14:29 25.04.2023

Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

1 хв читати
Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - написав він у фейсбуці.

"Підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки - це життя наших бійців", - зазначив президент.

На засіданні також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. "Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", - підсумував президент.

 

Теги: #ставка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 25.04.2023
Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю - Зеленський про обстріл краєзнавчого музею в Куп'янську

Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю - Зеленський про обстріл краєзнавчого музею в Куп'янську

20:51 24.04.2023
Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

20:00 24.04.2023
Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

16:56 24.04.2023
Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

16:13 24.04.2023
Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

16:10 24.04.2023
Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

09:48 24.04.2023
Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

21:31 22.04.2023
Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

16:44 21.04.2023
Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

14:26 21.04.2023
Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

Окупанти сконцентрували завдання ударів на куп'янському напрямку - Череватий

Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

НАБУ здійснює слідчі дії в підрозділах Житомирської ОВА

ОСТАННЄ

На бахмутський напрямок відправлено 100 ударних дронів, кошти на які зібрано через United24, - Федоров

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

Окупанти сконцентрували завдання ударів на куп'янському напрямку - Череватий

На Львівщині виявлено склад із гуманітарною допомогою невстановленого походження - БЕБ

У "справах Майдану" заарештовано екскомандира львівського "Беркуту"

Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

НАБУ здійснює слідчі дії в підрозділах Житомирської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА