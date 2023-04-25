Події

13:07 25.04.2023

На Львівщині виявлено склад із гуманітарною допомогою невстановленого походження - БЕБ

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У Львівській області працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили склад площею 1600 кв. м із гуманітарною допомогою невстановленого походження, повідомив в. о. керівника територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко.

"Детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення. Слідчі дії тривають уже четверту добу - відбувається опис і кваліфікація товарів, встановлюють їх походження", - розповів Тацієнко на брифінгу.

За його даними, на складі виявили продукти харчування, дитячі товари, постільні приналежності, побутову хімію, засоби гігієни, одяг - загалом приблизно тисячу піддонів.

"Наразі ми встановлюємо, як ці товари потрапили на територію України, чому не були розподілені, перевіряємо інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги", - сказав Тацієнко.

Теги: #гумдопомога #беб

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