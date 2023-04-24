Освітні програми для школярів в Україні потрібно буде вибудовувати з урахуванням адаптації до мирного життя

Освітні програми для школярів в Україні потрібно буде вибудовувати з урахуванням адаптації до мирного життя, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як наголосив глава держави під час спільного візиту з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас до державного університету "Житомирська політехніка", освіта в Україні останніми роками зіткнулася з низкою викликів, включно з пандемією COVID-19 і війною.

Водночас, зазначив він, цифровізація допомогла освіті під час пандемії та дала змогу адаптуватися до умов війни. Однак онлайн-навчання, за його словами, це вимушений крок і в умовах воєнного стану.

"Адже діти мають ходити до школи, спілкуватися між собою та з учителями... Онлайн-школа - це не зовсім школа. Це складна психологічна прірва. Дітям треба буде повернутися в суспільство. Ці моменти - як перейти до звичайного життя, стануть викликом", - заявив президент.

У зв'язку з цим Зеленський наголосив, що українським школярам знадобляться різноманітні програми адаптації до звичайного життя, щоб діти були психологічно спокійними і спокійно розвивалися.

"Це важливий момент. Тому наші освітні програми треба будувати по-іншому, ніж це відбувається за кордоном у наших партнерів. Слава Богу, що у них немає війни, але тим не менш освітні програми у них для мирного часу. Звісно, можна користуватися їхнім досвідом, але все одно це буде експеримент для нашої держави, і ми повинні його пройти", - сказав глава держави.

"А для студентів виклик - будувати комфортну, проактивну, енергійну та безпечну державу", - додав він.

Президент України подякував студентам за спілкування та побажав їм успіхів і перемоги.