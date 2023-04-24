На українсько-угорському кордоні тимчасово припинено оформлення осіб і транспортних засобів - Держприкордонслужба України

На українсько-угорському кордоні з 16:00 понеділка, 24 квітня, оформлення осіб і транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від угорських колег, база даних Прикордонної поліції Угорщини тимчасово призупинила функціонування", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково.