Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

Україна за час війни звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"За цей час (війни - ІФ-У) ми звільнили з полону 2 238 осіб... Із цих 2 238 осіб 140 - цивільні", - заявив Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

Як зазначив президент, робота Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ триває щодня в режимі 24/7.

"Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних... Ми працюємо постійно і продовжуватимемо це робити", - сказав він.