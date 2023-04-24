Події

09:22 24.04.2023

На Харківщині рятувальники всю ніч гасили масштабну пожежу в будинку барачного типу

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На Харківщині рятувальники всю ніч гасили масштабну пожежу в будинку барачного типу

У с. Слобідському Харківської області пізно ввечері в неділю виникла пожежа в будинку барачного типу на вул. Зарічній.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння рятувальникам надійшло із запізненням, коли вогонь уже майже повністю охопив дах будинку.

"На час прибуття підрозділів ДСНС площа горіння становила біля 750 кв. м. На гасіння вогню рятувальники подали відразу сім пожежних стволів. Проте роботи з пожежогасіння ускладнювались відсутністю протипожежного постачання в даному населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Пожежникам довелося організувати постійне підвезення води з найближчої водойми на пожежних автоцистернах.

О 00:07 пожежу було локалізовано, о 6:00 - повністю ліквідовано. Загалом у процесі пожежогасіння брали участь сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.

Постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють.

Теги: #пожежа #харківська_область

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