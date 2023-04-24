У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще двоє поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло двоє людей, ще двоє поранені, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 23 квітня стало відомо ще про 2 людей, убитих росіянами на Донеччині, - у Бахмуті. Ще 2 людини в області отримали поранення", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.