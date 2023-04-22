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19:28 22.04.2023

Японія надала $471 млн у фонд URTF СБ для України

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Японія надала $471 млн у фонд URTF СБ для України

Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі $471 млн до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створеного Світовим банком.

"Цей внесок є частиною зобов'язань у розмірі $5,5 млрд, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відновленні. З обіцяної суми, 5 мільярдів доларів США - це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України наступного року", - зазначено в релізі СБ у суботу.

За словами заступника міністра фінансів Японії Кентаро Огата, Японія розраховує, що її внески будуть ефективно використані для задоволення нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури.

URTF - це багатосторонній донорський фонд, що підтримує екстрені операції Світового банку в Україні в ключових галузях, включно з транспортом, охороною здоров'я та енергетикою. Ці проєкти відображають потреби країни в надзвичайній допомозі, викладені в оновленій Швидкій оцінці завданих збитків і потреб відновлення (RDNA), опублікованій минулого місяця. Проєкти розроблені таким чином, щоб їх можна було адаптувати до того, що відбувається на місцях, забезпечуючи при цьому швидкий вплив на ситуацію.

Цей грантовий внесок більш ніж подвоює кошти URTF, зазначає СБ. Відтепер загальна сума грантових ресурсів на невідкладні роботи з ремонту енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл і лікарень становить понад $850 млн. Наразі URTF підтримує проєкт із відновлення енергетичних ресурсів і підготовки до зими, проєкт "Відновлення основної логістичної інфраструктури та підключення до мережі" (RELINC) і проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL).

У новому RDNA Світовий банк оцінив, що 2023 року Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування в $11 млрд для покриття критичних економічних і капітальних витрат.

URTF було створено в грудні 2022 року. Фонд допомагає Україні в плануванні та реалізації програми відновлення, сталого відновлення та реформування. Використовуючи рамковий підхід, URTF гарантує, що українська влада зможе ефективно та масштабно використовувати численні джерела фінансування.

Стратегічне керівництво діяльністю URTF здійснює Рада партнерства. Її співголовами є Група Світового банку та уряд України, до складу Ради входять партнери з розвитку. Учасниками URTF є Австрія, Канада, Ісландія, Японія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Канада. Команда управління програмою відповідає за щоденне управління коштами учасників URTF.

 

 

Теги: #японія #фіндопомога

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