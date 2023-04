Генпрокурор Костін зустрівся з нью-йоркськими членами "групи друзів"

Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив координацію зусиль із протидії агресору на зустрічі з нью-йоркськими членами Group of Friends of Accountability за Aggression Against Ukraine (Група друзів), повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в суботу.

"Від України до Австралії. Злочинний режим Росії є загрозою для всього цивілізованого світу. Радий бачити, що друзі України об'єднують зусилля, щоб зупинити Росію та притягнути до відповідальності причетних до міжнародних злочинів. Складно переоцінити значення підтримки ООН для відновлення справедливості та миру", - сказав Костін.

Group of Friends of Accountability after the aggression against Ukraine (Група друзів) - це неформальний форум держав, який має на меті забезпечити відповідальність за міжнародні злочини, скоєні внаслідок російської агресії проти України. Група була заснована в березні 2022 року і базується в Нью-Йорку та Женеві.

Її цілі включають: обмін інформацією між державами та міжнародними організаціями, інституціями та громадянським суспільством для вдосконалення механізмів правосуддя; залучення невеликих держав, які найвищою мірою зацікавлені в дотриманні принципів верховенства права, зазначає Офіс генпрокурора.