Єрмак зустрівся у Мюнхені з спецпосланником з особливих доручень Президента США Річардом Алленом Ґренеллом

Керівник ОП Андрій Єрмак провів у Мюнхені зустріч з спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Ґренеллом, про що український посадовець написав у власному телеграм-каналі.

"Обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрему увагу приділили питанню підготовки зустрічей на найвищому рівні", - написав Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/5868