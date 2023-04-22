Події

13:50 22.04.2023

У Чорноморську прогримів вибух, є постраждалий, відкрито справу про незаконне поводження з боєприпасами

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Мешканець м. Чорноморськ Одеської області дістав травми і був госпіталізований до лікарні у важкому стані внаслідок вибуху в гаражі в суботу вранці, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Сьогодні вранці стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу. У той момент у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані... Попередньо подію кваліфіковано за ст.263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами", - йдеться в повідомленні.

Теги: #вибух #боєприпас #чорноморськ

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