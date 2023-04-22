Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Російські окупанти в п'ятницю ввечері атакували Україну 5 ударними дронами типу "Шахед-136", 4 з яких ліквідувала ППО, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

"Увечері 21 квітня 2023 року близько 19.00 години противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири з п'яти "шахедів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в ніч на суботу.