Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр

Питання координації роботи з реалізації державної політики у сфері гуманітарного розмінування Кабінет Міністрів відніс до компетенції першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Внесено, зокрема, зміни до постанови "Про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України", якими питання координації роботи з реалізації державної політики з питань організації гуманітарного розмінування віднесено до компетенції першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки.

Крім того, єдиний майновий комплекс бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування" передано зі сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій до сфери управління господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів.