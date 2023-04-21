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13:46 21.04.2023

Україна ефективно та прозоро використовує надану США допомогу - Резніков

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Україна ефективно та прозоро використовує надану США допомогу - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з американськими колегами на полях засідання у форматі "Рамштайн", наголосив на ефективному та прозорому використанні наданої американським народом допомоги.

"У нас відбулася плідна двостороння зустріч із нашими американськими колегами. Це була відверта розмова однією мовою. Я вдячний великим друзям України, Ллойду Остіну та Марку Міллі, за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, надану американським народом. Ворог відчує наслідки наших угод", - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, 21 квітня відбувається одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч проходить за участю представників понад 50 країн під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також приїхав на зустріч.

Теги: #резніков #рамштайн #військова_допомога

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