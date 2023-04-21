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11:39 21.04.2023

Данілов: Мета вибуху бомби в Бєлгороді - залякування цивільного населення

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Данілов: Мета вибуху бомби в Бєлгороді - залякування цивільного населення

Вибух авіаційної бомби в Бєлгороді було здійснено з метою залякування цивільного населення, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску", - написав він у п'ятницю у твіттері.

У Бєлгороді ввечері в четвер стався потужний вибух на перехресті двох жвавих вулиць у центрі міста. На місці вибуху утворилася величезна воронка діаметром 20 метрів. Пошкоджено частину найближчого багатоповерхового будинку.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що "20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ПКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. У результаті є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Здійснюється розслідування", - заявляє Міноборони.

 

Теги: #рнбо #данілов

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