Данілов: Мета вибуху бомби в Бєлгороді - залякування цивільного населення

Вибух авіаційної бомби в Бєлгороді було здійснено з метою залякування цивільного населення, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску", - написав він у п'ятницю у твіттері.

У Бєлгороді ввечері в четвер стався потужний вибух на перехресті двох жвавих вулиць у центрі міста. На місці вибуху утворилася величезна воронка діаметром 20 метрів. Пошкоджено частину найближчого багатоповерхового будинку.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що "20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ПКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. У результаті є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Здійснюється розслідування", - заявляє Міноборони.