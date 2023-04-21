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08:51 21.04.2023

Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

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Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

Повітряні сили Збройних сил України за ніч ліквідували 8 ворожих дронів "Shahed-136/131", якими російські окупанти намагалися атакувати з Брянської області РФ, повідомляє пресслужба Повітряних сил.

"21 квітня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів", - зазначили у ПС ЗСУ.

 

 

 

Теги: #рф #атака #дрони

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