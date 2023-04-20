ПРООН за сприяння уряду Японії передала п'ять генераторів у Київську область - ОВА

Програма розвитку ООН ПРООН за сприяння уряду Японії передала п'ять потужних генераторів для критичної інфраструктури в Київській області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"20 квітня представникам підприємств критичної інфраструктури вручили сертифікати на отримання генераторів. Вони забезпечать сталу роботу таких об’єктів, як очисні та каналізаційні станції, тепломережі, медичні та навчальні заклади тощо", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

У заході взяли участь надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Бутенко й заступник голови Київської ОВА Микола Бойко.