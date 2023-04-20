У поминальні дні між Києвом і Північним та Південним кладовищами працюватимуть тимчасові автобусні маршрути - ОВА

Для перевезення пасажирів із Києва до Північного кладовища (Броварський район) і Південного кладовища (Фастівський район) під час поминального дня 23 квітня буде організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, рейси маршрутів №258 "Станція метрополітену "Лісова" - Північне кладовище" і №740 "Одеська площа - Південне кладовище" здійснюватимуться з 08:00 до 17:00.

"Закликаємо жителів пристоличного регіону подбати про власну безпеку під час поминання померлих рідних та уникати масових скупчень людей", - закликали в ОВА.