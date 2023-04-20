СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове", спровокованого військовослужбовцями минулого літа

Служба безпеки України розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області в липні 2022 року, що стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.

"Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року. За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести т.зв. спецоперацію із заволодіння літаком повітряно-космічних сил РФ, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

У СБУ наголошують, що під час цієї "операції", яку проводили всупереч зауваженням СБУ та без погодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію про розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ й українських літаків.

"Ці дані і дали змогу ЗС РФ здійснити обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області. Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - ідеться в повідомленні.

У спецслужбі наголошують, що дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі та поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки.

"Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України", - інформують в СБУ.