Головний пріоритет України зараз - швидко створити багаторівневу систему ППО/ПРО, що включає сучасні винищувачі натовського типу, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наш головний пріоритет - швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО. Patriot, IRIS-T, NASAMS і МіГ-29 - крайні, але не останні кроки на шляху до цієї мети. З огляду на варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі натовського типу", - написав він у твіттері у четвер.

"Ми часто чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе стає можливим", - наголосив Резніков.