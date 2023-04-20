Події

09:22 20.04.2023

Резніков: Наш головний пріоритет - швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО

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Резніков: Наш головний пріоритет - швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО

Головний пріоритет України зараз - швидко створити багаторівневу систему ППО/ПРО, що включає сучасні винищувачі натовського типу, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наш головний пріоритет - швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО. Patriot, IRIS-T, NASAMS і МіГ-29 - крайні, але не останні кроки на шляху до цієї мети. З огляду на варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі натовського типу", - написав він у твіттері у четвер.

"Ми часто чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе стає можливим", - наголосив Резніков.

Теги: #про #ппо

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