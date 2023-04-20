Авіація ЗС України завдала сім ударів по районах зосередження о/с противника

За минулу добу ЗС України завдали 7 авіаударів, а ракетні війська та артилерія вразили 2 райони зосередження противника. У ворожій армії наростає занепадницький настрій, поширюється бажання повернутися до РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів противника", - поінформували в Генштабі ЗСУ.

Українські військові зазначають, що в підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - акцентували в Генштабі ЗСУ.

Також повідомляється, що близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку “Долина Скіфів”, плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим.