Зеленський у розмові з Маккарті порушив питання постачання літаків F-16

Президент України Володимир Зеленський у розмові зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті порушив питання постачання літаків F-16 і запросив співрозмовника відвідати Україну.

"Із Полтави провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за незмінну двопартійну підтримку. Після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби та можливості", - сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок.

За його словами, він "порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії та трибуналу - трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави".

"Ми разом робимо вільний світ міцнішим, і кожен долар інвестицій у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для наших партнерів. Запросив пана спікера відвідати Україну. Це справді дуже надихає та підтримує – коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде", - заявив Зеленський.