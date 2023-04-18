"УЗ" розраховує на відправлення до Польщі понад 3 тис. вагонів з агропродукцією і чотирьох контейнерних поїздів, завантажених до впровадження конвенційних заборон

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розраховує відправити до Польщі 3,103 тис. вантажних вагонів і чотири контейнерні поїзди з зерном, олією та крупами, які були завантажені до впровадження конвенційних заборон, повідомила пресслужба УЗ.

"Зазначені відправлення були узгоджені до перевезення і мають бути прийняті польською стороною", - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що тимчасові конвенційні заборони було впроваджено з 17 квітня щодо перевезень і транзиту до Польщі зернових вантажів, цукру, сухого корму, насіння, хмелю, льону, овочів, фруктів, вина, яловичини, свинини, курятини, молока та молокопродуктів.

"Укрзалізниця" отримала від польських залізничних операторів PKP Cargo та PKP LHS листи щодо заборони перевезень низки вантажів на їхню адресу. У зв’язку із цим товариство було вимушене з 17 квітня запровадити дзеркальні обмежувальні конвенції", - повідомили у пресслужбі.

Також в "УЗ" зазначають, що листів щодо заборони на перевезення залізницею вантажів від інших країн не отримували. Якщо вони надійдуть, впроваджуватимуться аналогічні конвенції.

В "УЗ" також висловили сподівання, що ситуацію з перевезенням вантажів буде врегульовано на міждержавному рівні найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що "УЗ" опублікувала на своєму сайті конвенційну заборону на перевезення з 17 квітня до 30 червня на адресу польських залізниць широкого переліку агропродукції. Її складено відповідно до списку з додатка до розпорядження міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди від 15 квітня 2023 року, за яким Польща заборонила імпорт кількох десятків найменувань агропродукції з України.