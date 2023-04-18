Події

13:12 18.04.2023

Літак SkyUp в аеропорту столиці Судану, можливо, згорів через сутички, компанія не може підтвердити без доступу до об'єкта на фото

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Компанія Maxar Technologies оприлюднила у твіттері знімки із супутника аеропорту столиці Судану Хартума, у якому внаслідок сутичок між службовцями регулярної армії Судану і Силами швидкого реагування ушкоджень різного ступеня зазнали 14 літаків.

Видання Awianews стверджує, що обгорілий остов одного з літаків, зображених на знімку, належить літаку Boeing 737-800 української авіакомпанії SkyUp. На зображеннях видно, що від українського авіалайнера залишилися тільки обгорілі уламки, йдеться в повідомленні.

Цю інформацію в SkyUp агентству "Інтерфакс-Україна" не змогли ні підтвердити, ні спростувати. "Наразі немає жодної можливості дістатися до літака, щоб підтвердити або спростувати інформацію про його стан", - повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час сутичок у столиці Судану один із літаків українського авіаперевізника SkyUp, які перебували в аеропорту Хартума, загорівся. У SkyUp повідомили про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків, уточнивши, що встановити стан літака і можливі пошкодження неможливо.

За даними Awianews, другий Boeing 737-800 компанії був на сусідній стоянці. Зазначено, що візуально на ньому не видно значних пошкоджень, але стан повітряного судна можуть оцінити лише техніки після детального огляду. Видання вважає, що літак міг отримати пошкодження фюзеляжу, які порушують герметичність салону і роботу систем авіалайнера.

Два літаки SkyUp Airlines перебували в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони здійснювали рейси до Каїра (Єгипет), Ер-Ріяда і Джидди (Саудівська Аравія).

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp Airlines евакуювала останній літак з аеропорту "Бориспіль" до Ясси (Румунія).

У столиці Судану Хартумі виник конфлікт між службовцями регулярної армії Судану і Силами швидкого реагування, командування яких звинуватило військовослужбовців у захопленні їхньої бази в одному з передмість на півдні Хартума. Минулими вихідними повідомлялося про стрілянину і звуки вибухів, зокрема було оприлюднено відео з охопленим полум'ям літаком в аеропорту.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку із загостренням безпекової ситуації, а тим, хто там перебуває, - уникати відвідування районів поблизу аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

 

 

Теги: #судан #skyup

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