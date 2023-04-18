Події

07:07 18.04.2023

ЗС України відбили 70 ворожих атак на п’яти напрямках, тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку

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ЗС України відбили 70 ворожих атак на п’яти напрямках, тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку

Протягом доби на 5 ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник зазнає значних втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію", - йдеться в ранковому зведенні Генштабу у вівторок.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Сеньківки.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі на північ від Спірної, успіху не мав.

На бахмутському напрямку не припиняються бої за Бахмут. Поблизу населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії.

На авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сіверного та Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки.

На шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

Теги: #війна #зведення

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