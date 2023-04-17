Події

15:56 17.04.2023

Пік весняної повені в Києві орієнтовно очікується 22 квітня - КМДА

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У столиці пік весняної повені очікується до кінця квітня, орієнтовно 22 квітня, повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації.

"Згідно з даними Укргідрометцентру, пік весняної повені в Києві орієнтовно очікують 22 квітня", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що в столиці є підтоплення територій острова парку "Муромець", Гідропарк, Труханового острова, затоки Галерна, Корчуватого, приватних ділянок у районі Осокорків.

Рівень води у 2023 році на 0,5-1 метр перевищує минулорічний.

Головною причиною підтоплень є весняна повінь і регулярні опади, які призвели до збільшення води в річках.

"Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію", - наголошується в повідомленні.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, станом на 12:00 понеділка, 17 квітня, рівень води в Дніпрі становить 9 359 см (критичний рівень - 9 415 см) за Балтійською системою висот.

"До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги жителям", - зазначає директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Випадки, коли наслідки повені призвели до пошкодження майна або іншої шкоди підприємствам, розглядатимуться в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

Теги: #кмда #повінь

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