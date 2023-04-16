Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

Під ворожим обстрілом у неділю опинилася також Червоногригорівська громада, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Багатостраждальна Нікопольщино. Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив із важкої артилерії близько десятка снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада.

Рятувальники обстежують територію прильотів і з'ясовують наслідки.