Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом
Під ворожим обстрілом у неділю опинилася також Червоногригорівська громада, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Багатостраждальна Нікопольщино. Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив із важкої артилерії близько десятка снарядів", - написав він у телеграм-каналі.
Він зазначив, що за уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада.
Рятувальники обстежують територію прильотів і з'ясовують наслідки.