Події

19:57 16.04.2023

Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

1 хв читати
Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

Під ворожим обстрілом у неділю опинилася також Червоногригорівська громада, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Багатостраждальна Нікопольщино. Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив із важкої артилерії близько десятка снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада.

Рятувальники обстежують територію прильотів і з'ясовують наслідки.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 16.04.2023
У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

14:27 16.04.2023
Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

13:41 16.04.2023
Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

11:20 16.04.2023
Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

11:14 16.04.2023
Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

11:06 16.04.2023
Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

08:45 16.04.2023
Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

07:22 16.04.2023
Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

14:22 15.04.2023
На Херсонщині росіяни з безпілотників обстріляли автомобілі поліції, поранено трьох правоохоронців

На Херсонщині росіяни з безпілотників обстріляли автомобілі поліції, поранено трьох правоохоронців

08:28 15.04.2023
Ворог із РСЗВ і важкої артилерії обстріляв Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури

Ворог із РСЗВ і важкої артилерії обстріляв Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

ОСТАННЄ

Рівень підняття води в Київській області контрольований

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

У Фінляндії з відтермінуванням у 14 років розпочалася комерційна експлуатація 3-го енергоблоку АЕС "Олкілуото"

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА