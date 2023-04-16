Події

19:40 16.04.2023

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбук.

"Наші захисники збили 4 ворожі БпЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" і 1 дрон-камікадзе "Ланцет")", - йдеться у зведенні.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів, склад паливно-мастильних матеріалів і 2 склади боєприпасів противника.

За даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат і тому всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками.

"Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово заховплених територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів із пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #війна #збитки

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