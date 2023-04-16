Події

19:27 16.04.2023

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти минулої доби завдали 25 ракетних ударів із зенітно-ракетних комплексів С-300 по містах Запоріжжя і Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області, а також 28 авіаційних ударів по території України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбук, також окупанти 4 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ і цивільну інфраструктуру населених пунктів.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та іншу цивільну інфраструктуру... Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує наносити удари по території України із застосуванням зенітних керованих ракет, здійснює обстріл невійськових об'єктів", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, протягом доби ворог обстріляв понад 70 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Берислав Херсонської області та обласний центр Херсон.

"Російський агресор і надалі використовує тактику терору, вірогідність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріли

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