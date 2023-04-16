Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

Кількість жертв обстрілу м. Слов'янськ Донецької області зросла до 13, з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки, повідомляють на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області у фейсбук у неділю.

"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки. Наразі проведено розбір 153 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають... Загалом унаслідок обстрілу м. Слов'янська, що відбувся 14 квітня, постраждало 35 людей, зокрема 13 людей загинули, 22 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Пошуки ще двох осіб, які можуть перебувати під завалами, тривають. "Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 осіб, 2 осіб вдалося врятувати. За інформацією від Національної поліції під завалом можливе перебування ще 2 осіб", - розповіли в ДСНС.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю, 14 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Станом на 12:00 неділі повідомлялося про 12 загиблих і 22 поранених.