Події

11:14 16.04.2023

Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

1 хв читати
Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

За інформацією Херсонської ОВА, за добу внаслідок ворожих обстрілів із важкої артилерії, безпілотників та авіації загинуло двоє людей і двоє дістали поранення.

"Російські окупанти 70 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 419 снарядів із важкої артилерії, дронів та авіації... Минулої доби через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє людей дістали поранень" - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що житлові квартали Херсона окупанти атакували 5 разів. Влучили по території школи та державної установи.

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 16.04.2023
Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

11:06 16.04.2023
Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

08:45 16.04.2023
Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

07:22 16.04.2023
Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

14:22 15.04.2023
На Херсонщині росіяни з безпілотників обстріляли автомобілі поліції, поранено трьох правоохоронців

На Херсонщині росіяни з безпілотників обстріляли автомобілі поліції, поранено трьох правоохоронців

11:05 15.04.2023
У Бериславському районі внаслідок ворожих обстрілів поранено 2 людини за добу

У Бериславському районі внаслідок ворожих обстрілів поранено 2 людини за добу

08:42 15.04.2023
Противник за добу випустив 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, поранено 8 осіб

Противник за добу випустив 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, поранено 8 осіб

08:28 15.04.2023
Ворог із РСЗВ і важкої артилерії обстріляв Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури

Ворог із РСЗВ і важкої артилерії обстріляв Очаківську громаду, пошкоджено об'єкти інфраструктури

07:42 15.04.2023
Окупанти з важкої артилерії знову обстріляли Мирівську громаду

Окупанти з важкої артилерії знову обстріляли Мирівську громаду

21:12 14.04.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 6, поранених - 18

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 6, поранених - 18

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

130 українців повернуто з полону на Великдень

Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

Рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні - щоб Україна перемогла

ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

ОСТАННЄ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

Вночі окупанти завдали авіаудару по смт Свеса на Сумщині, постраждали 2 людини

Залужний привітав українців зі святом Воскресіння Христового

130 українців повернуто з полону на Великдень

У результаті обстрілів на Донеччині поранено чотири людини

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні - щоб Україна перемогла

ЗС України за добу знищили 520 окупантів, 4 танки, 10 артсистем, 3 РСЗВ, засіб ППО і літак

ЄС закликає сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА