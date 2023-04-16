Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

За інформацією Херсонської ОВА, за добу внаслідок ворожих обстрілів із важкої артилерії, безпілотників та авіації загинуло двоє людей і двоє дістали поранення.

"Російські окупанти 70 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 419 снарядів із важкої артилерії, дронів та авіації... Минулої доби через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє людей дістали поранень" - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що житлові квартали Херсона окупанти атакували 5 разів. Влучили по території школи та державної установи.