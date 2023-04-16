Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

У ніч на неділю ворог із ЗРС С-300 обстріляв житлові будинки Снігурівського району (Миколаївська обл.), загинуло двоє підлітків, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожих ракетних обстрілів зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетні системи С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинули два підлітки 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Кім також повідомив, що в м. Снігурівка в результаті нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. "За попередньою інформацією, без постраждалих", - додав голова ОВА.