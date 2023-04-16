Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

Приблизно опівночі з 15 на 16 квітня російські окупанти завдали чимало авіаударів по прикордонних Чернігівській і Сумській областях, поранено одну особу, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, імовірно керована бомба, у комунальну установу в Шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо поранено цивільну особу", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, близько 23:30 зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка. Попередньо без постраждалих.

Військові зазначили, що на місцях авіаударів працюють правоохоронці.