Події

06:56 16.04.2023

У Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи, проведено розбір 96 т будконструкцій

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У Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи, проведено розбір 96 т будконструкцій

Станом на 23.00 неділі, 15 квітня, у Слов'янську на місці частково зруйнованого під час обстрілу будинку проведено розбір 96 т будівельних конструкцій, роботи тривають, повідомили в ДСНС України.

"Донеччина. У Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованого 5-поверхового будинку. Станом на 23.00 рятувальниками проведено розбір 96 т будівельних конструкцій", - ідеться в повідомленні на телеграм-каналі відомства.

У ДСНС наголосили, що на місці події вилучено тіла 6 загиблих, 2 людей врятовано.

Наразі до проведення робіт залучено 49 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 30 фахівців особового складу та 6 одиниць техніки, від комунальних служб - 1 одиниця техніки. Роботи тривають.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Кількість загиблих сягає 11 осіб, поранених - 23.

 

 

 

Теги: #словянськ

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