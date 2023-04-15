Події

15:09 15.04.2023

Україна ввела санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів - укази

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Україна ввела санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів - укази

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження персональних спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій).

Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту, серед них - олімпійські чемпіони.

Указ №227/2023 запроваджує санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.

Теги: #указ #санкції #зеленський

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