Україна ввела санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів - укази

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження персональних спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій).

Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту, серед них - олімпійські чемпіони.

Указ №227/2023 запроваджує санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.