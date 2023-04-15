Україна абсолютно єдина зі США в підготовці контрнаступу - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон залишаються єдиними в питанні підготовки до контрнаступу, незважаючи на витік секретних документів.

"Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що переможемо в цій війні. Ми звільнимо наші території", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Шмигаль наголосив, що Україна і США єдині в таких питаннях, як військова підготовка, постачання боєприпасів і озброєння, зокрема ракет великої дальності.

Водночас, пише CNN, український прем'єр не відповів на запитання, чи обговорював він з офіційними особами США масштабний витік секретних документів.

Раніше повідомлялося, що в соціальних мережах з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО щодо української армії та її контрнаступу. У результаті розслідування інциденту військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі було висунуто обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.

Джерело: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-14-23/index.html