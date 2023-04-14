Події

17:06 14.04.2023

Окупанти завдали удару авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, попередньо поранено одну людину

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Окупанти завдали удару авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, попередньо поранено одну людину

Російські окупанти у п'ятницю завдали удару керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, внаслідок цього є руйнування, за попередньою інформацією, одна людина поранена, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 16:00 противник завдав удару керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо одного працівника підприємства поранено", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється.

Теги: #удар #чернігівська_область

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