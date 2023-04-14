Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії ситуацію на фронті та посилення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої було обговорено ситуацію на фронті, посилення підтримки та плановані міжнародні заходи.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Говорили про ситуацію на фронті, наші оборонні потреби та посилення підтримки, про плановані міжнародні заходи", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Окремо президент України висловив подяку "за засудження нелюдської страти українського воїна".

"Спільно маємо зупинити агресора та покласти край терору!" - наголосив Зеленський.