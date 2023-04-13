Події

19:43 13.04.2023

Окупанти скоротили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного

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На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на четвер перебувають чотири російські кораблі, з них один носій ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляється у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - вісім, із них чотири носії "Калібрів" загальним залпом до 36 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 27 суден, з них вісім - із Босфору, а в бік Чорного моря - 26 суден, із них шість пройшли далі в бік Босфору.

Як повідомлялося, з 8 квітня в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває зазвичай один носій "Калібрів", проте 9 і 12 квітня окупанти виводили на чергування другий ракетоносій.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і більше ніж 375 км - по морських.

 

Теги: #війна #флот_рф

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