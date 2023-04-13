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18:19 13.04.2023

Німеччина дозволила Польщі поставити Україні винищувачі зі старих запасів НДР

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Німеччина дозволила Польщі поставити Україні винищувачі зі старих запасів НДР

Уряд Німеччини дав дозвіл Польщі на постачання винищувачів радянського виробництва Києву, повідомляє німецьке видання Spiegel у четвер.

"Уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, у березні Польща вже оголошувала про постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, щоб підтримати країну в боротьбі з російським нападом. Проте тоді не йшлося про постачання літаків із запасів колишньої НДР.

Як повідомлялося, Польща подала Німеччині заявку на схвалення про передання літаків МіГ-29 у четвер удень. Відповідного листа було отримано в Берліні.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які бундесвер прийняв у Національної народної армії НДР. Радник із безпеки президента Польщі Анджея Дуди Яцек Сев'єра заявив наприкінці березня, що в польських ВПС їх є ще близько дюжини. У договорах купівлі-продажу озброєнь із Німеччини зазвичай зазначається, що федеральний уряд має погодитися на можливе передання третій країні в майбутньому.

Теги: #міг #ндр

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