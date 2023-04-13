Події

15:41 13.04.2023

Росіяни обстріляли парк у Херсоні та школу в Бериславському районі, загинули дві людини, одна поранена - ОВА

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Росіяни обстріляли парк у Херсоні та школу в Бериславському районі, загинули дві людини, одна поранена - ОВА

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, влучили на територію парку, одна людина загинула, повідомила Херсонська ОВА.

"Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Ворог влучив в один із парків. Через російський обстріл травм, несумісних із життям, дістав чоловік", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в четвер.

Крім цього, як повідомляється, російська авіація завдала удару по селу Зміївка Бериславського району. "Керованими авіабомбами росіяни влучили в будівлю місцевої школи", - йдеться в повідомленні.

"На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, який перебував у закладі освіти, загинув на місці. Ще одна людина, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення". 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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