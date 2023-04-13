Кулеба: Ми закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів

Україна підтримує ідею інтегрування системи протиповітряної та протиракетної оборони України і союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів, оскільки загроза для одного - це загроза для всіх, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного та Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека в Балто-Чорноморському просторі є неподільною, загроза для одного - це загроза для всіх", - сказав Кулеба на Першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

Міністр також закликав до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати наше спільне море для торгівлі та подорожей.

"Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї цілі", - закликав він.

Глава МЗС наголосив, що Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб зробити всю Європу мирною, а "перемога України буде перемогою для всіх нас".