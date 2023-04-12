Стефанчук обіцяє зважене рішення ВР на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков, керованих із Росії

Верховна Рада розгляне й ухвалить зважене рішення щодо пропозицій Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), що стосуються, зокрема, ухвалення законопроєкту №8371 про заборону в Україні церков, керованих із Росії, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Учора (11 квітня - ІФ-У) у мене відбулася відверта розмова з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій... За підсумками зустрічі з членами ВРЦіРО сьогодні я отримав лист, де значиться, що церкви та релігійні організації підтримують розгляд в українському парламенті та прийняття за основу зазначеного документа... Зі свого боку я, як голова Верховної Ради України, зазначу, що всі ці та інші надані нам з боку ВРЦіРО пропозиції ми розглянемо й ухвалимо зважене рішення", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Стефанчук уточнив, що на цій зустрічі проговорив із представниками ВРЦіРО низку законодавчих ініціатив, а особливу увагу сторони приділили проєкту закону №8371, який не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу релігійних організацій, керівний центр яких розташований поза межами України, у державі, яка здійснює військову агресію проти України.

За словами спікера, ВРЦіРО - проти російської церкви в Україні і всі члени ради усвідомлюють, що Росія не має права впливати на українські релігійні організації.

Спікер Верховної Ради також додав, що представники ВРЦіРО одностайно визнають невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за порушення законодавства України, "незалежно від того, в рясі людина чи ні".