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20:58 12.04.2023

Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

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Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Індію долучитися до післявоєнної відбудови України, висловивши сподівання на проактивну роль цієї країни у припиненні російської агресії.

"Сподіваємося, що Індія, яка головує в G20 та є впливовим глобальним гравцем, відіграватиме проактивну роль у припиненні російської агресії, забезпеченні сталого миру та долучиться до повоєнної відбудови України", - заявила вона в середу за результатами дводенного візиту до Делі та зустрічей із керівництвом Індії.

Як повідомляють у пресрелізі Міністерства закордонних справ України, під час візиту Джапарова обговорила посилення співпраці з державним міністром закордонних справ та державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі та передала їй лист від президента України Володимира Зеленського для прем‘єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Із заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою Еміне Джапарова обговорила шляхи активізації співпраці в рамках всеохопного партнерства, зокрема, амбітні плани двосторонньої взаємодії у 2023 році.

Як повідомляється, за результатами візиту сторони досягли домовленостей щодо проведення зовнішньополітичних консультацій, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової і культурної співпраці та збільшення обсягів гуманітарної допомоги.

 

Теги: #індія #мзс

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