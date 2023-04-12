Світовий конгрес українців передав Силам тероборони 25 британських броньованих машин

Світовий конгрес українців (СКУ) передав Силам територіальної оборони ЗСУ 25 британських броньованих машин, повідомляють Сили тероборони.

"Сили територіальної оборони ЗСУ отримали британські броньовані машини. Це сталося завдяки ініціативі Світового конгресу українців (СКУ) Unite With Ukraine", - йдеться в повідомленні Сил тероборони на офіційній сторінці у фейсбуці у середу.

Як повідомляється, на пожертви людей та організацій з усього світу СКУ придбав 25 броньованих машин: дванадцять Spartan FV103, сім 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 і два FV104 Samaritan.

"Усі українці світу об'єдналися проти російської навали, яка хоче знищити нашу незалежність", - наголошується в повідомленні.

FV103 Spartan - це гусеничний бронетранспортер британської армії. Легка, швидка та маневрена машина, яка може перевозити до семи осіб. Міцний зварний алюмінієвий корпус із товщиною до 60 міліметрів здатний захистити військових від уламків і великокаліберних куль. FV432 з моменту своєї появи на озброєнні став найпоширенішим броньовиком, який використовувався для транспортування піхоти на полі бою. Ця бронемашина здатна перевозити до 12 осіб.

"Уся ця техніка дуже важлива, оскільки вона дасть змогу не тільки виконувати оперативні завдання, а також у разі потреби виконає функції медичної евакуації як цивільного населення, так і військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.