Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують у них свої військові об'єкти, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом", - йдеться у повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у середу.

Як повідомляється, до міста Скадовськ Херсонської області протягом останніх днів прибули підрозділи російських окупаційних військ із числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес із обов'язковим відвідуванням занять дітьми.

Водночас, як інформує Генштаб, у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває "гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана влада значно обмежила постачання всіх видів ліків до аптек".